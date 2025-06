Ізраїль атакував об'єкти Ірану, які відповідають за "стабільність режиму", - ЦАХАЛ

Винищувачі Військово-повітряних сил Ізраїля завдали удару по штаб-квартирі "Басідж" та інших об'єктах, які належать силам внутрішньої безпеки Ірану і Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у Тегерані.

Israel is dismantling the IRGC in Tehran. pic.twitter.com/3ZF1S0Q4a0