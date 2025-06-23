Ізраїль атакував об'єкти Ірану, які відповідають за "стабільність режиму", - ЦАХАЛ
Армія оборони Ізраїля завдала ударів по об'єктах Тегерана, які відповідають за "захист країни, придушення загроз, стабільність режиму".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Винищувачі Військово-повітряних сил Ізраїля завдали удару по штаб-квартирі "Басідж" та інших об'єктах, які належать силам внутрішньої безпеки Ірану і Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у Тегерані.
Israel is dismantling the IRGC in Tehran. pic.twitter.com/3ZF1S0Q4a0— נועה מגיד Noa magid (@NoaMagid) June 23, 2025
"Ці сили складаються з різних корпусів і командувань і несуть відповідальність від імені військових іранського режиму за захист батьківщини, придушення загроз і підтримку стабільності режиму", - розповів ЦАХАЛ.
Зокрема удари були завдані по:
- корпусу "Альборз", який, за словами ізраїльськиї бійців, "«відповідає за захист кількох міст у провінції Тегеран від різних загроз і збереження стабільності режиму".
- розвідці і поліції загальної безпеки іранських сил внутрішньої безпеки.
"Ці штаби є важливими як у військовому плані, так і з точки зору управління, і нанесення удару по них завдає шкоди військовому потенціалу іранського режиму", - додали в ЦАХАЛ.
Війна Ізраїля та Ірану
13 червня ЦАХАЛ, в рамках операції "Левиний народ", завдав авіаударів по іранських військових та ядерних об’єктах. Під час обстрілу загинули високопоставлені військові та спеціалісти, які рацювали над ядерною програмою Ірану.
З того часу обидві сторони щоденно обмінюються обстрілами. Як відзначав голова Міністерства оборони Ізраїля Ісраель Кац, аятола Алі Хаменеї "не може продовжувати існувати".
Також у ніч проти 22 червня США атакували три важливі ядерні об’єкти Ірану, розташовані у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
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