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Верховний лідер Ірану "не може далі існувати", - Міноборони Ізраїля

Четвер 19 червня 2025 13:44
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Верховний лідер Ірану "не може далі існувати", - Міноборони Ізраїля Фото: Ісраель Кац, голова Міністерства оборони Ізраїля (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

ЦАХАЛ був "проінструктований" та знає, що для досягнення всіх цілей - аятола Алі Хаменеї "не може продовжувати існувати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Ізраїля Ісраеля Каца, якого цитує Sky News.

Під час виступу після останньої хвилі іранських ракет, Кац заявив, що Хаменеї "не може продовжувати існувати".

"Такий диктатор, як Хаменеї, який очолює таку країну, як Іран, і зробив знищення Ізраїлю своєю місією, не може продовжувати існувати", - додав він та відзначив, що ЦАХАЛ був "проінструктований" про це.

Війна Ізраїля та Ірану

13 червня, в рамках операції "Левиний народ", Ізраїль завдав авіаударів по об’єктах військової та ядерної інфраструктури Ірану. Під час обстрілу загинули десятки високопоставлених офіцерів і спеціалістів, причетних до розвитку ядерної програми Тегерана.

Після цього Іран та Ізраїль щодня "обмінюються" обстрілами.

Сьогодні, 19 червня, Тегеран знову завдав ракетного удару по Ізраїлю. Зокрема, під обстрілом була лікарня "Сорока" в Беер-Шеві.

Після цього Кац заявив, що Ізраїль посилить інтенсивність ударів по території Ірану у відповідь на удари Тегерана по ізраїльських містах.

Нещодавно ЗМІ писали про те, що голова Білого дому Дональд Трамп нібито заборонив Ізраїлю вбивати Хаменеї. Але прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заперечив це.

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