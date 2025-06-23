ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Израиль атаковал объекты Ирана, которые отвечают за "стабильность режима", - ЦАХАЛ

Понедельник 23 июня 2025 14:11
UA EN RU
Израиль атаковал объекты Ирана, которые отвечают за "стабильность режима", - ЦАХАЛ Фото: Израиль атаковал объекты Ирана, которые отвечают за "стабильность режима" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам Тегерана, которые отвечают за "защиту страны, подавление угроз, стабильность режима".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по штаб-квартире "Басидж" и другим объектам, принадлежащим силам внутренней безопасности Ирана и Корпусу стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

"Эти силы состоят из различных корпусов и командований и несут ответственность от имени военных иранского режима за защиту родины, подавление угроз и поддержание стабильности режима", - рассказал ЦАХАЛ.

В частности удары были нанесены по:

  • корпусу "Альборз", который, по словам израильских бойцов, ""отвечает за защиту нескольких городов в провинции Тегеран от различных угроз и сохранение стабильности режима".
  • разведке и полиции общей безопасности иранских сил внутренней безопасности.

"Эти штабы являются важными как в военном плане, так и с точки зрения управления, и нанесение удара по ним наносит ущерб военному потенциалу иранского режима", - добавили в ЦАХАЛ.

Война Израиля и Ирана

13 июня ЦАХАЛ, в рамках операции "Львиный народ", нанес авиаудары по иранским военным и ядерным объектам. Во время обстрела погибли высокопоставленные военные и специалисты, которые работали над ядерной программой Ирана.

С тех пор обе стороны ежедневно обмениваются обстрелами. Как отмечал глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац, аятолла Али Хаменеи "не может продолжать существовать".

Также в ночь на 22 июня США атаковали три важных ядерных объекта Ирана, расположенные в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран
Новости
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде