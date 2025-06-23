Израиль атаковал объекты Ирана, которые отвечают за "стабильность режима", - ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам Тегерана, которые отвечают за "защиту страны, подавление угроз, стабильность режима".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Истребители Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по штаб-квартире "Басидж" и другим объектам, принадлежащим силам внутренней безопасности Ирана и Корпусу стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

Израиль демонтирует IRGC в Тегеране. pic.twitter.com/3ZF1S0Q4a0 - נועה מגיד Noa magid (@NoaMagid) 23 июня 2025 года

"Эти силы состоят из различных корпусов и командований и несут ответственность от имени военных иранского режима за защиту родины, подавление угроз и поддержание стабильности режима", - рассказал ЦАХАЛ.

В частности удары были нанесены по:

корпусу "Альборз", который, по словам израильских бойцов, ""отвечает за защиту нескольких городов в провинции Тегеран от различных угроз и сохранение стабильности режима".

разведке и полиции общей безопасности иранских сил внутренней безопасности.

"Эти штабы являются важными как в военном плане, так и с точки зрения управления, и нанесение удара по ним наносит ущерб военному потенциалу иранского режима", - добавили в ЦАХАЛ.