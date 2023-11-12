ua en ru
Нд, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ізраїль атакував об'єкт "Хезболли" у Лівані, з якого запускали ракети, - ЦАХАЛ

Неділя 12 листопада 2023 06:18
UA EN RU
Ізраїль атакував об'єкт "Хезболли" у Лівані, з якого запускали ракети, - ЦАХАЛ Фото: армія Ізраїлю завдала ударів по військових об'єктах Хезболли в Лівані (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) за допомогою винищувачів завдала ударів по низці об'єктів "Хезболли" в Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ в Telegram.

У відомстві зазначили, що ізраїльські бойові літаки завдали ударів по терористичній інфраструктурі та військових постах "Хезболли".

Крім того стверджується, що 11 листопада бойовики випустили кілька ракет з території Лівану в бік півночі Ізраїлю.

"У відповідь літак ЦАХАЛу завдав удару по осередку терористів і стартовому майданчику в Лівані", - йдеться у повідомленні.

Напад ХАМАС на Ізраїль та напруженість із "Хезболлою"

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території країни було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Підтримувані Іраном бойовики "Хезболли" регулярно обстрілюють ракетами ізраїльські аванпости і сили на кордоні. За даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль.

10 листопада ЦАХАЛ у відповідь на обстріл ізраїльської території завдав серію ударів по військових базах "Хезболли" використовуючи мінометні керовані снаряди під назвою "Залізне жало".

Також силами та засобами ізраїльської протиповітряної оборони був перехоплений один з літаків, які проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Хезболла Ливан
NEWS
Прикордонники підняли український прапор в Тополях Харківської області
Прикордонники підняли український прапор в Тополях Харківської області
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом