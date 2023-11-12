Ізраїль атакував об'єкт "Хезболли" у Лівані, з якого запускали ракети, - ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) за допомогою винищувачів завдала ударів по низці об'єктів "Хезболли" в Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ в Telegram .

У відомстві зазначили, що ізраїльські бойові літаки завдали ударів по терористичній інфраструктурі та військових постах "Хезболли".

Крім того стверджується, що 11 листопада бойовики випустили кілька ракет з території Лівану в бік півночі Ізраїлю.

"У відповідь літак ЦАХАЛу завдав удару по осередку терористів і стартовому майданчику в Лівані", - йдеться у повідомленні.

Напад ХАМАС на Ізраїль та напруженість із "Хезболлою"

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території країни було випущено тисячі ракет і снарядів. Відтоді почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Підтримувані Іраном бойовики "Хезболли" регулярно обстрілюють ракетами ізраїльські аванпости і сили на кордоні. За даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки розглядають можливість військової відповіді на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль.

10 листопада ЦАХАЛ у відповідь на обстріл ізраїльської території завдав серію ударів по військових базах "Хезболли" використовуючи мінометні керовані снаряди під назвою "Залізне жало".

Також силами та засобами ізраїльської протиповітряної оборони був перехоплений один з літаків, які проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.