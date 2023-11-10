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На територію Ізраїлю з Лівану проникли три літаки, - ЦАХАЛ

П'ятниця 10 листопада 2023 18:09
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На територію Ізраїлю з Лівану проникли три літаки, - ЦАХАЛ Ілюстративне фото: ППО ЦАХАЛ перехопила літак, який проник в Ізраїль з Лівану (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Силами та засобами ізраїльської протиповітряної оборони був перехоплений один з літаків, які проникли на територію країни з Лівану. Інші два зазнали катастрофи.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦАХАЛ.

Ізраїльські військові зазначили, що інцидент стався нещодавно, проте дата не уточнюється.

Два з трьох літаків, які порушили повітряний простір Ізраїлю, впали на півночі країни.

"Нещодавно три літаки проникли на територію Ізраїлю з Лівану. Один був перехоплений групою ППО ЦАХАЛ, а два інші впали в районі на півночі", - зазначається у заяві.

Також у прес-службі ізраїльської Армії оборони додали, що "захід завершено", й обставини події вивчаються.

Чи могло стояти угруповання "Хезболла" з Лівану за цим інцидентом, у повідомленні ЦАХАЛ нічого не йдеться.

Бої з "Хезболлою" на півночі Ізраїлю під час війни з ХАМАС

Після того, як 7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю та розпочали масштабне вторгнення, почала посилюватися напруженість і з "Хезболлою" - вже на півночі країни. Йдеться про майже щоденні зіткнення між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Бойовики, яких підтримує Іран, кілька разів обстріляли ракетами ізраїльські аванпости та сили на кордоні. Нагадаємо, що 23 жовтня армія оборони Ізраїлю масовано атакувала осередки "Хезболли" в Лівані та завдала ударів по "десятках об'єктів" ХАМАС у Секторі Гази.

Також ЦАХАЛ завдав авіаударів об'єктами "Хезболли" у Лівані у відповідь на пуски ракет у бік ізраїльської території вночі 30 жовтня.

5 листопада ізраїльська авіація завдала ударів по військовій інфраструктурі "Хезболла" у відповідь на запуски з території Лівану.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, оголошуючи про початок проведення 3-ї фази операції проти ХАМАС та розширення наземного проникнення у Сектор Газа, заявив про паралельну активну роботу над стримуванням на північному фронті - в районі кордону з Ліваном. Він застеріг "Хезболлу" від втручання у кампанію.

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