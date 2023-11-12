Израиль атаковал объект "Хезболлы" в Ливане, с которого запускали ракеты, - ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с помощью истребителей нанесла удары по ряду объектов "Хезболла" в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram .

В ведомстве отметили, что израильские боевые самолеты нанесли удары по террористической инфраструктуре и военным постам "Хезболлы".

Кроме того, утверждается, что 11 ноября боевики выпустили несколько ракет с территории Ливана в сторону севера Израиля.

"В ответ самолет ЦАХАЛ нанес удар по центру террористов и стартовой площадке в Ливане", - говорится в сообщении.

Нападение ХАМАС на Израиль и напряженность с "Хезболлой"

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории страны были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики "Хезболла" регулярно обстреливают ракетами израильские аванпосты и силы на границе. По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболла" на Израиль.

10 ноября ЦАХАЛ в ответ на обстрел израильской территории нанес серию ударов по военным базам "Хезболлы" используя минометные управляемые снаряды под названием "Железное жало".

Также силами и средствами израильской противовоздушной обороны был перехвачен один из самолетов, проникших на территорию страны из Ливана. Остальные два потерпели катастрофу.