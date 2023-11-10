ua en ru
Пт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Застосували "Залізне жало". Армія Ізраїлю завдала ударів по базах "Хезболли" у Лівані

П'ятниця 10 листопада 2023 01:23
UA EN RU
Застосували "Залізне жало". Армія Ізраїлю завдала ударів по базах "Хезболли" у Лівані Фото: армія Ізраїлю завдала ударів по базах "Хезболли" у Лівані (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ЦАХАЛ у відповідь на обстріл ізраїльської території завдав серію ударів по військових базах "Хезболли" в Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram армії Ізраїлю.

Армія Ізраїлю використовувала винищувачі, артилерію та мінометні керовані снаряди під назвою "Залізне жало".

Повідомляється, що серед ключових цілей були інфраструктура, наглядові пости та технологічне обладнання, яке використовується для обстрілів території Ізраїлю.

Що відомо про "Залізне жало"

"Залізне жало" або Iron Sting - це ізраїльський 120-мм лазерний керований мінометний боєприпас виробництва компанії Elbit Systems Land. Дальність його дії, залежно від труби міномета, становить від 1 до 12 км. Снаряд має три режими роботи, що забезпечують надійні можливості у будь-яких сценаріях бойових дій.

За даними Міноборони Ізраїлю, для запуску мін "Залізного жала" використовуються БТР M113, а також армійські позашляховики. На розробку та випробування "Залізного жала" пішло 10 років. Цей мінометний боєприпас порівняний за вражаючою точністю з високоточними ракетами та авіаційними боєприпасами останнього покоління.

Війна в Ізраїлі

Бойовики ХАМАС 7 жовтня атакували південні регіони Ізраїлю. У ході своєї атаки терористи вбивали та викрадали як військових, так і цивільних з метою отримання викупу.

Армія Ізраїлю 27 жовтня, у свою чергу, розпочала наземну операцію в Секторі Газа. Станом на 9 листопада, згідно з даними ЦАХАЛу, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Газа.

Вчора, 9 листопада, в армії Ізраїлю також повідомили, що збройні сили продовжуватимуть поглиблювати свої наземні операції в місті Газа, щоб остаточно розбити сили бойовиків ХАМАС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Ливан Хезболла
NEWS
Зеленський заявив про продовження евакуації із Сектору Газа: скільки українців вивезли
Зеленський заявив про продовження евакуації із Сектору Газа: скільки українців вивезли
DAILY
На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні