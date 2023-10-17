США обмірковують військову відповідь на випадок нападу "Хезболли" на Ізраїль, - Axios

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

"Білий дім обговорює можливість застосування військової сили, якщо "Хезболла" приєднається до війни і нападе на Ізраїль", - йдеться у матеріалі.

Видання посилається на трьох американських чиновників і одного ізраїльського.

Зазначається, що приєднання до війни "Хезболли", яка базується в Лівані, призведе до різкої ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Це може підвищити ймовірність масових жертв серед цивільного населення в Ізраїлі та Лівані і, можливо, втягнувши в нього США. Також ізраїльським збройним силам, які зараз зосереджені здебільшого на Секторі Гази, буде значно важче битися на двох фронтах одночасно.

Напруженість між Ізраїлем і "Хезболлою"

Відтоді, як 7 жовтня почалася війна Ізраїлі, почала зростати напруженість і з "Хезболлою". Йдеться про щоденні сутички між сторонами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Підтримувана Іраном "Хезболла" останніми днями обстріляла ракетами і протитанковими ракетами ізраїльські аванпости і сили на кордоні, тоді як ізраїльські авіаудари завдали ударів по позиціях "Хезболли". Кілька бойовиків "Хезболли" і кілька солдатів ЦАХАЛу було вбито.

Водночас обом сторонам вдалося зберегти перестрілку на відносно низькому рівні, уникнувши тотальних бойових дій.

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. Наразі відомо вже про 11 українців, які загинули під час масованого нападу терористів.

Також The New York Times повідомляло, що Ізраїль звернувся до США з проханням про надання надзвичайної допомоги на суму 10 млрд доларів.

Сьогодні стало відомо, що ЦАХАЛ завдав нових ударів по штаб-квартирі терористів ХАМАСу в Секторі Газа та банку, через який фінансувалася їхня діяльність. Також убито бойовиків, які мали намір закласти вибухівку на території Ізраїлю.