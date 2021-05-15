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Израильские ВВС нанесли удар по высотке в Газе

Автор: РБК-Украина

ВВС Израиля нанесли удар ракетный по зданию, где находились офисы местных и международных СМИ в Секторе Газа. Журналисты и другие, находившиеся в высотке люди, покинули ее до атаки.

Об этом сообщает Times of Israel.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушила 11-этажную башню "Аль-Джаля", где располагались, в том числе, офисы различных СМИ. Израильские военные за час предупредили об атаке, чтобы все находившиеся в здании смоги его покинуть. О жертвах и пострадавших в результате атаки не сообщается.

В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что удары по высотным зданиям в Газе наносятся из-за их использования в военных целях палестинскими радикальными группировками.

Напомним, 14 мая израильские истребители нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности ХАМАС в ответ на обстрелы. Также ВВС атаковали оружейный склад группировки.

Отметим, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе около 40 детей.

РБК-Украина писало, что в политическом руководстве палестинской группировки ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. Однако израильские власти на это предложение не отреагировали.

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