Армия Израиля ударила по штабу внутренней безопасности ХАМАС

Израильские истребители нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности ХАМАС в ответ на обстрелы. Также ВВС атаковали оружейный склад группировки.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля .

По данным военных, в этом здании находятся также офисы главы внутренней безопасности города Рафах и других подразделений.

Кроме того, израильская армия за последние несколько дней атаковала киберподразделение ХАМАС в Секторе Газа.