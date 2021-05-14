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Армия Израиля ударила по штабу внутренней безопасности ХАМАС

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Израиль, Пятница 14 мая 2021 02:18
Армия Израиля ударила по штабу внутренней безопасности ХАМАС Фото: ХАМАС наносит ракетные удары по Израилю (twitter com TamerMisshal)
Автор: Артур Родивилов

Израильские истребители нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности ХАМАС в ответ на обстрелы. Также ВВС атаковали оружейный склад группировки.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

По данным военных, в этом здании находятся также офисы главы внутренней безопасности города Рафах и других подразделений.

Кроме того, израильская армия за последние несколько дней атаковала киберподразделение ХАМАС в Секторе Газа.

Напомним, ранее сообщалось, что террористическое движение ХАМАС выпустило 250 ракет "Айяш" дальностью до 220 км по территории Израиля. Одной из целей был аэропорт возле курортного Эйлата. По данным израильской стороны, ракета упала в окрестностях города и не нанесла ущерба.

На этом фоне Израиль объявил мобилизацию 7 000 резервистов. В частности, они должны прибыть на базы в полной готовности к участию в боевых действиях. Призыв резервистов связан с проведением в Секторе Газа антитеррористической операции "Страж стен", которая продолжается уже третьи сутки и сопровождается применением.

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