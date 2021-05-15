Ізраїльські ВПС завдали удару по висотці в Газі

ВПС Ізраїлю завдали удару ракетний по будівлі, де знаходилися офіси місцевих і міжнародних ЗМІ в Секторі Газа. Журналісти та інші, що знаходилися у висотці люди, покинули її до атаки.
Про це повідомляє Times of Israel.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зруйнувала 15-поверхову вежу "Аль-Джаля", де розташовувалися, в тому числі офіси різних ЗМІ. Ізраїльські військові за годину попередили про атаку, щоб всі, хто знаходився в будівлі, змогли його покинути. Про жертви і постраждалих в результаті атаки не повідомляється.
У прес-службі ЦАХАЛ відзначили, що удари по висотних будівлях в Газі наносяться через їх використання у військових цілях палестинськими радикальними угрупованнями.
Нагадаємо, 14 травня ізраїльські винищувачі завдали удару по будівлі штабу внутрішньої безпеки ХАМАС у відповідь на обстріли. Також ВПС атакували збройовий склад угруповання.
Відзначити, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За останніми даними, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - майже 140, у тому числі близько 40 дітей.
РБК-Україна писало, що в політичному керівництві палестинського угруповання ХАМАС оголосили про готовність припинити обстрілювати територію Ізраїлю. Однак ізраїльська влада на цю пропозицію не відреагувала.