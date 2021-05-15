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Израиль предупредил жителей высотки в Газе о готовящемся ударе

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Иерусалим, Суббота 15 мая 2021 15:14
Израиль предупредил жителей высотки в Газе о готовящемся ударе Фото: последствия ракетных обстрелов в Израиле (twitter.com\paldf5)
Автор: РБК-Украина

Израиль предупредил о готовящемся ударе по еще одному высотному зданию в Газе. Находящимся в башне людям дали час, чтобы покинуть высотку.

Об этом сообщает Times of Israel.

По данным издания, удар будет нанесен по башне "Аль-Джаля", где расположены, в том числе, офисы различных СМИ. Израиль дал час на то, чтобы все находящиеся в высотном здании покинули его. Начата срочная эвакуация.

Это уже четвертое высотное здание в Газе, ставшая на этой неделе целью ударов со стороны израильских военных. В Израиле заявляли, что высотные сооружения используются в качестве офисов, штабов или складов вооружений палестинской группировки ХАМАС.

Напомним, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе около 40 детей.

Отметим, в политическом руководстве палестинской группировки ХАМАС объявили о готовности прекратить обстреливать территорию Израиля. Однако израильские власти на это предложение не отреагировали.

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