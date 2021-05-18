Ізраїльська армія ліквідувала понад 150 бойовиків у секторі Газа

В ході загострення конфлікту між Ізраїлем і арабськими угрупованнями в секторі Газа ліквідували понад 150 бойовиків. Переважна кількість - представники терористичної організації ХАМАС.

За словами офіційного представника Армії оборони Ізраїлю Хідаї Зільбермана, понад 120 ліквідованих були членами ХАМАС, ще понад 25 - членами "Ісламського джихаду". Він також додав, що ще кілька бойовиків були вбиті відразу, але актуальних оцінок відносно точної кількості ще немає.

У той же час видання пише, що за даними міністерства охорони здоров'я Гази, загинули понад 200 палестинців, у тому числі понад 50 неповнолітніх і 30 жінок. Але поки не ясно, чи входять в цю загальну статистику ліквідовані члени ХАМАС.