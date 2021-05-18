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Палестинские группировки обстреляли гуманитарный коридор в Газу: ранен израильский военный

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Сектор Газа, Вторник 18 мая 2021 14:38
Палестинские группировки обстреляли гуманитарный коридор в Газу: ранен израильский военный Фото: террористы обстреляли из минометов КПП "Эрез" (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Палестинские террористические группировки обстреляли гуманитарный коридор в Сектор Газа во время того, как через контрольно-пропускной пункт "Эрез" проезжали грузовики с гуманитарной помощью. В результате ранение получил израильский военный.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

По информации Армии обороны Израиля, боевики вели обстрел из минометов, в результате чего 19-летний израильский военный получил легкие осколочные ранения. Он доставлен в больницу "Барзилай" в Ашкелоне. Медики утверждают, что угрозы его жизни нет.

Издание отмечает, что на фоне проведения антитеррористической операции "Страж стен" Израиль продолжает поставки в Газу гуманитарных грузов. Ранее через КПП "Керем Шалом" в сектор Газы из Израиля въехали пять грузовиков с топливом (по 40 тонн в каждом). Тогда на время проезда грузовиков боевики террористических группировок более чем на пять часов приостановили ракетные обстрелы израильской территории из сектора Газы. После того, как топливо прибыло в Газу, интенсивные обстрелы продолжились.

Ранее РБК-Украина писало, что Израиль ликвидировал одного из командиров "Исламского джихада". Он обстреливал израильские города противотанковыми ракетами и был командиром более 15 лет.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что обстрелы боевиков в Секторе Газа будут продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо.

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