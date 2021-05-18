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В Израиле в результате обстрела из Газы погибли двое иностранцев

Новина українською →
Израиль, Вторник 18 мая 2021 15:19
В Израиле в результате обстрела из Газы погибли двое иностранцев Фото: в Израиле погибли двое иностранцев (twitter.com paldf)
Автор: Дмитрий Левицкий

Двое иностранных рабочих погибли в результате ракетного обстрел Израиля из Сектора Газа. Еще несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

В результате обстрела, который поразил территорию вблизи границы с Газой, пострадали еще семь человек. Один пострадавший в тяжелом состоянии, остальные люди получили ранения средней тяжести. Раненых доставили в больницу в Беэр-Шеве.

Кроме того, как сообщает агентство Times of Israel, еще десять человек получили ранения в результате минометного обстрела из Сектора Газа в районе города Эшколь. Четверо из них получили серьезные ранения.

Напомним, с начала эскалации конфликта между Израилем и Сектором Газа палестинские группировки выпустили по израильской территории более 3000 тысяч ракет.

Как писало РБК-Украина, сегодня ночью Израиль обстреляли с территории Ливана. В направлении израильской территории выпустили 6 ракет.

Кроме того, как заявлял премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, израильская армия будет проводить спецоперацию против боевиков в Секторе Газа до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность израильтян.

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