В Израиле в результате обстрела из Газы погибли двое иностранцев

Двое иностранных рабочих погибли в результате ракетного обстрел Израиля из Сектора Газа . Еще несколько человек получили ранения.

В результате обстрела, который поразил территорию вблизи границы с Газой, пострадали еще семь человек. Один пострадавший в тяжелом состоянии, остальные люди получили ранения средней тяжести. Раненых доставили в больницу в Беэр-Шеве.

Кроме того, как сообщает агентство Times of Israel, еще десять человек получили ранения в результате минометного обстрела из Сектора Газа в районе города Эшколь. Четверо из них получили серьезные ранения.