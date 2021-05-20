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В Израиле временно закрыли аэропорт имени Бен-Гуриона

Новина українською →
Тель-Авив, Четверг 20 мая 2021 22:10
В Израиле временно закрыли аэропорт имени Бен-Гуриона Фото: аэропорт имени Бен-Гуриона закрыли (twitter.com TamerMisshal)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Израиле вечером, 20 мая, решили временно закрыть международный аэропорт имени Бен-Гуриона, который расположен вблизи Тель-Авива. Соответствующее решение приняли Силы безопасности Израиля.

Об этом сообщило израильское агентство newsru.co.il.

По решению Сил безопасности, в настоящее время в международном аэропорту имени Бен-Гуриона не осуществляются взлеты и посадки самолетов. Все самолеты, которые направлялись в аэропорт Бен-Гуриона, перенаправляют в аэропорт Рамон.

Напомним, в прошлый раз аэропорт Бен-Гуриона закрывали когда Тель-Авив попал под ракетный обстрел из Сектора Газа. Тогда рейсы также перенаправляли в аэропорт Рамон.

Добавим, из-за обострения конфликта между Израилем и Сектором Газа украинская авиакомпания МАУ перестала летать в Тель-Авив. Сегодня МАУ анонсировала, что полеты в Израиль могут возобновиться с понедельника, 24 мая.

Как писало РБК-Украина, Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину на фоне обострения конфликта с Сектором Газа.

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