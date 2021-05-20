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МАУ с понедельника намерена возобновить авиарейсы в Израиль

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Четверг 20 мая 2021 17:01
МАУ с понедельника намерена возобновить авиарейсы в Израиль Фото: МАУ с 24 намерена возобновить авиарейсы в Израиль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует возобновить рейсы из Киева в Тель-Авив. Авиарейсы могут возобновить с понедельника, 24 мая.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании приняли решение после проведения внутренней оценки рисков, учета действующих норм аэропорту имени Бен-Гуриона и сообщений авиационных служб Украины и Израиля.

Так, МАУ планирует выполнить рейсы Киев - Тель-Авив - Киев по следующему графику: Киев - Тель-Авив - 24, 26, 30 и 31 мая; Тель-Авив - Киев - 25, 27, 31 мая.

При этом отмечается, что рейсы Одесса - Тель-Авив - Одесса отменены до 31 мая включительно.

"Решение МАУ по выполнению рейсов будет пересматриваться каждые 48 часов, учитывая обновления по ограничению рейсов в аэропорту Тель-Авива. В случае изменений, авиакомпания сообщит об этом дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину на фоне обострения ситуации в районе Газы.

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