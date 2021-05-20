МАУ с понедельника намерена возобновить авиарейсы в Израиль
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует возобновить рейсы из Киева в Тель-Авив. Авиарейсы могут возобновить с понедельника, 24 мая.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В компании приняли решение после проведения внутренней оценки рисков, учета действующих норм аэропорту имени Бен-Гуриона и сообщений авиационных служб Украины и Израиля.
Так, МАУ планирует выполнить рейсы Киев - Тель-Авив - Киев по следующему графику: Киев - Тель-Авив - 24, 26, 30 и 31 мая; Тель-Авив - Киев - 25, 27, 31 мая.
При этом отмечается, что рейсы Одесса - Тель-Авив - Одесса отменены до 31 мая включительно.
"Решение МАУ по выполнению рейсов будет пересматриваться каждые 48 часов, учитывая обновления по ограничению рейсов в аэропорту Тель-Авива. В случае изменений, авиакомпания сообщит об этом дополнительно", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину на фоне обострения ситуации в районе Газы.