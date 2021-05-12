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МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину

Новина українською →
Украина, Среда 12 мая 2021 19:08
МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину Фото: украинцам советуют пока не ездить в Израиль и Палестину (twitter.com paldf22)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Израиль и Палестину на фоне обострения конфликта между ними. Тем гражданам, которые уже находятся в зоне конфликта, советуют соблюдать правила безопасности.

Об этом говорится на сайте МИД.

"В связи с эскалацией израильско-палестинского противостояния МИД настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Государство Израиль и Палестину", - заявили в министерстве.

Гражданам, которые сейчас находятся в Израиле и Палестине, рекомендуют отслеживать сообщения и разъяснения местных компетентных органов и их представителей, а также выполнять их требования и инструкции.

Как рассказали в МИД, актуальную информацию о ситуации в Израиле можно узнать на сайте командования внутреннего фронта Армии обороны Израиля - oref.org.il/en.

Кроме того, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию нужно обращаться в украинское посольство в Израиле по телефону +972-546-676-782 или через электронную почту emb_il@mfa.gov.ua и в украинскую дипмиссию в Палестине по номеру +972-59-969-95-61 или через электронную почту pm_ps@mfa.gov.ua.

Также круглосуточно работает "горячая линия" по телефону +38 044 238-16-57, электронная почта cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, в последние дни конфликт между Израилем и Палестиной обострился. Стороны ежедневно обмениваются обстрелами. Что стало причиной обострения, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

На фоне обострения ситуации и ракетных обстрелов Израиль ввел ограничения для жителей страны. Специальные инструкции по безопасности будут действовать до полудня 14 мая.

Добавим, на обострение конфликта Палестины и Израиля отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

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