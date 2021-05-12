ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Тель-Авиве аэропорт возобновил работу после ракетных обстрелов

Новина українською → Израиль, Среда 12 мая 2021 00:55
В Тель-Авиве аэропорт возобновил работу после ракетных обстрелов Фото: аэропорт был закрыт на протяжении часа (flickr.com/127437007@N03)
Автор: Даша Харченко

Международный аэропорт им. Бен-Гуриона рядом с Тель-Авивом возобновил свою работу. Она была остановлена из-за ракетной атаки из сектора Газа.

Об этом сообщает Times of Israel.

Аэропорт был закрыт на протяжении часа. Из-за этого в Тель-Авиве не смог приземлиться украинский пассажирский самолет Boeing-737. Он ушел на посадку на Кипр.

Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели.

После обстрела стало известно о погибших и пострадавших. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ракетный обстрел. Он заявил, что ХАМАС "заплатит высокую цену" за удары по Израилю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире ХАМАС Израиль
NEWS
Погибшие и десятки раненых: Тель-Авив обстреляли из Сектора Газа (онлайн)
Погибшие и десятки раненых: Тель-Авив обстреляли из Сектора Газа (онлайн)
DAILY
Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом