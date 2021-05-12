В Тель-Авиве аэропорт возобновил работу после ракетных обстрелов
Фото: аэропорт был закрыт на протяжении часа (flickr.com/127437007@N03)
Международный аэропорт им. Бен-Гуриона рядом с Тель-Авивом возобновил свою работу. Она была остановлена из-за ракетной атаки из сектора Газа.
Об этом сообщает Times of Israel.
Аэропорт был закрыт на протяжении часа. Из-за этого в Тель-Авиве не смог приземлиться украинский пассажирский самолет Boeing-737. Он ушел на посадку на Кипр.
Вечером 11 мая боевики организации ХАМАС запустили из Сектора Газа десятки ракет в направлении Тель-Авива. Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели.
После обстрела стало известно о погибших и пострадавших. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ракетный обстрел. Он заявил, что ХАМАС "заплатит высокую цену" за удары по Израилю.