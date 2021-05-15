В Израиле перестал работать аэропорт Бен-Гурион из-за обстрелов: рейсы перенесли в другой аэропорт
В Израиле все рейсы из центрального аэропорта Бен-Гурион перенесли в аэропорт Рамон. Это произошло из-за обстрелов центральных городов Израиля.
Об этом говорится на сайте аэропорта Бен-Гурион.
Международный аэропорт Бен-Гурион расположен между городами Тель-Авив и Лода в центральной части Израиля, которая сейчас наиболее страдает от обстрелов террористов из Сектора Газа.
Именно по этой причине все рейсы перенесены в аэропорт Рамон, который расположен к северу от Эйлата.
"Обратите внимание, что все международные рейсы направляются в аэропорт Рамон", - говорится в сообщении.
Известно, что такая ситуация продлиться до полуночи воскресенья, 16 мая.
При этом вылеты пассажирских самолетов и вылеты и посадки грузовых рейсов из аэропорта Бен-Гурион будут осуществляться в обычном режиме.
Напомним, сегодня отменили рейс в Тель-Авив из-за обстрелов в Израиле. Об этом сообщили я "Международные Авиалинии Украины".
Ранее сообщалось, что Израиль обстреляли ракетами из Сирии. Одна из них не долетела до цели и упала в Сирии.