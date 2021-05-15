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В Израиле перестал работать аэропорт Бен-Гурион из-за обстрелов: рейсы перенесли в другой аэропорт

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Израиль, Суббота 15 мая 2021 01:26
В Израиле перестал работать аэропорт Бен-Гурион из-за обстрелов: рейсы перенесли в другой аэропорт Фото: рейсы будут перенесены в аэропорт Рамон в Израиле (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

В Израиле все рейсы из центрального аэропорта Бен-Гурион перенесли в аэропорт Рамон. Это произошло из-за обстрелов центральных городов Израиля.

Об этом говорится на сайте аэропорта Бен-Гурион.

Международный аэропорт Бен-Гурион расположен между городами Тель-Авив и Лода в центральной части Израиля, которая сейчас наиболее страдает от обстрелов террористов из Сектора Газа.

Именно по этой причине все рейсы перенесены в аэропорт Рамон, который расположен к северу от Эйлата.

"Обратите внимание, что все международные рейсы направляются в аэропорт Рамон", - говорится в сообщении.

Известно, что такая ситуация продлиться до полуночи воскресенья, 16 мая.

При этом вылеты пассажирских самолетов и вылеты и посадки грузовых рейсов из аэропорта Бен-Гурион будут осуществляться в обычном режиме.

Напомним, сегодня отменили рейс в Тель-Авив из-за обстрелов в Израиле. Об этом сообщили я "Международные Авиалинии Украины".

Ранее сообщалось, что Израиль обстреляли ракетами из Сирии. Одна из них не долетела до цели и упала в Сирии.

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