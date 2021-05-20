В Ізраїлі тимчасово закрили аеропорт імені Бен-Гуріона
В Ізраїлі ввечері, 20 травня, вирішили тимчасово закрити міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона, що розташований поблизу Тель-Авіва. Відповідне рішення ухвалили Сили безпеки Ізраїлю.
Про це повідомило ізраїльське агентство newsru.co.il.
За рішення Сил безпеки, наразі в міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона не здійснюються зльоти та посадки літаків. Всі літаки, які прямували в аеропорт Бен-Гуріона, перенаправляють в аеропорт Рамон.
Нагадаємо, минулого разу аеропорт Бен-Гуріона закривали, коли Тель-Авів потрапив під ракетний обстріл з Сектору Газа. Тоді рейси також перенаправляли в аеропорт Рамо.
Додамо, через загострення конфлікту між Ізраїлем та Сектором Газа українська авіакомпанія МАУ перестала літати в Тель-Авів. Сьогодні МАУ анонсувала, що польоти в Ізраїль можуть відновитися з понеділка, 24 травня.
Як писало РБК-Україна, Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від поїздок в Ізраїль і Палестину на тлі загострення конфлікту з Сектором Газа.