В Ізраїлі тимчасово закрили аеропорт імені Бен-Гуріона

За рішення Сил безпеки, наразі в міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона не здійснюються зльоти та посадки літаків. Всі літаки, які прямували в аеропорт Бен-Гуріона, перенаправляють в аеропорт Рамон.

Нагадаємо, минулого разу аеропорт Бен-Гуріона закривали, коли Тель-Авів потрапив під ракетний обстріл з Сектору Газа. Тоді рейси також перенаправляли в аеропорт Рамо.

Додамо, через загострення конфлікту між Ізраїлем та Сектором Газа українська авіакомпанія МАУ перестала літати в Тель-Авів. Сьогодні МАУ анонсувала, що польоти в Ізраїль можуть відновитися з понеділка, 24 травня.

Як писало РБК-Україна, Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від поїздок в Ізраїль і Палестину на тлі загострення конфлікту з Сектором Газа.