ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Ізраїлі тимчасово закрили аеропорт імені Бен-Гуріона

Новость на русском →
Тель-Авів, Четвер 20 травня 2021 22:10
В Ізраїлі тимчасово закрили аеропорт імені Бен-Гуріона Фото: аеропорт імені Бен-Гуріона закрили (twitter.com TamerMisshal)
Автор: Дмитро Левицький

В Ізраїлі ввечері, 20 травня, вирішили тимчасово закрити міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона, що розташований поблизу Тель-Авіва. Відповідне рішення ухвалили Сили безпеки Ізраїлю.

Про це повідомило ізраїльське агентство newsru.co.il.

За рішення Сил безпеки, наразі в міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона не здійснюються зльоти та посадки літаків. Всі літаки, які прямували в аеропорт Бен-Гуріона, перенаправляють в аеропорт Рамон.

Нагадаємо, минулого разу аеропорт Бен-Гуріона закривали, коли Тель-Авів потрапив під ракетний обстріл з Сектору Газа. Тоді рейси також перенаправляли в аеропорт Рамо.

Додамо, через загострення конфлікту між Ізраїлем та Сектором Газа українська авіакомпанія МАУ перестала літати в Тель-Авів. Сьогодні МАУ анонсувала, що польоти в Ізраїль можуть відновитися з понеділка, 24 травня.

Як писало РБК-Україна, Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від поїздок в Ізраїль і Палестину на тлі загострення конфлікту з Сектором Газа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Ізраїль аэропорт
NEWS
Шмигаль завтра в Раді відзвітує про боротьбу з коронавірусом
Шмигаль завтра в Раді відзвітує про боротьбу з коронавірусом
DAILY
Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют