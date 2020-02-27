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В Израиле сообщили о новом случае коронавируса

Новости » В мире     27.02.2020 - 13:31
В Израиле сообщили о новом случае коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/nikmarino9)

Вирус был выявлен у мужчины, который недавно вернулся из Италии

Еще один случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Израиле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Израиля в Twitter.

Вирус был выявлен у гражданина, который 4 дня назад вернулся из Италии. Отмечается, что заболевшего вовремя не изолировали и он мог распространить инфекцию среди других людей.

В Министерстве планируют поместить под карантин всех, кто так или иначе контактировал с больным за две последние недели после его возвращения в Израиль и на протяжении двух недель нахождения в Италии.В Израиле сообщили о новом случае коронавируса

Напомним, известно о двух случаях инфицирования коронавирусом на территории Израиля. Инфекцию выявили у пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Также известно, что на карантине находится посол Израиля в Китае.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9:00 27 февраля в Европе зарегистрирован 481 случай инфицирования коронавирусом COVID-19 с 14 смертельными случаями.

Также РБК-Украина сообщало, что французский президент Эммануэль Макрон уже объявил о грядущей эпидемии коронавируса во Франции.

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