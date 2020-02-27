Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

Макрон заявил, что медики должны "наилучшим образом" противостоять эпидемии

Французский президент Эммануэль Макрон объявил о грядущей эпидемии коронавируса во Франции. Соответствующее заявление он сделал во время посещения одной из парижских больниц, передает Le Monde.

Сообщается, что Макрон посетил парижскую больницу Pitie-Salpetriere, в которой ранее умер один из зараженных коронавирусом.

"Перед нами кризис, грядет эпидемия… Наш долг - противостоять ей наилучшим образом", - заявил Макрон.

Он также заверил, что государство окажет всю возможную поддержку медикам.

Напомним, ранее сообщалось, что еще в 4 странах Европы увеличилось число зараженных коронавирусом. В частности, Британия заявила о двух новых случаях (всего заражены 15 человек), в Германии два новых случая (всего 21), по одному человеку инфицировались в Испании и Хорватии - число заболевших в этих странах 12 и 3 соответственно.

Сегодня первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Эстонии. Кроме того, первый случай был зафиксирован в Дании. Зараженный недавно вернулся после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии.