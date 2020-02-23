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В Израиле подтвердили второй случай заражения коронавирусом

Новости » Общество     23.02.2020 - 22:47
В Израиле подтвердили второй случай заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Коронавирусом заболел человек, эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess

В Израиле новым коронавирусом заболел человек, эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии. Об этом сообщает Jerusalem Post.

В Медицинском центре "Шиба" заявили, что "второй израильтянин, который вернулся в Израиль с круизного лайнера Diamond Princess в пятницу, дал положительный результат теста на вирус в воскресенье".

Заболевший в настоящее время пребывает на карантине в больнице. В медицинском центре также заявили, что он не заразился вирусом в Израиле.

Напомним, израильского посла в Китае Цви Хейфеца, который летел одним рейсом из Тель-Авива в Сеул с туристами из Южной Кореи, у которых позднее выявили новый коронавирус, поместили на карантин в Пекине.

РБК-Украина писало, что за последние сутки, 22 февраля, число инфицированных коронавирусом за пределами материкового Китая выросло на 202 и достигло показателя 1402.

Кроме того, выросло число жертв коронавируса за пределами Китая. Умерли 11 человек. Смертельные случаи уже были зафиксированы в Японии, Южной Корее, Италии, Франции, Иране, на Филиппинах. В двух новых странах выявлен коронавирус. Это - Ливан и Израиль. Всего болезнь была обнаружена в 28 странах.

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