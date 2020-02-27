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В Ізраїлі повідомили про новий випадок коронавірусу

Новини » В світі     27.02.2020 - 13:31
В Ізраїлі повідомили про новий випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Вірус був виявлений у чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії

Ще один випадок зараження коронавірусом COVID-19 зафіксований в Ізраїлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю в Twitter.

Вірус виявили у громадянина, який 4 дні тому повернувся з Італії. Зазначається, що хворого вчасно не ізолювали і він міг поширити інфекцію серед інших людей.

У Міністерстві планують відправити на карантин всіх, хто так чи інакше контактував з хворим за два останні тижні після його повернення в Ізраїль і протягом двох тижнів перебування в Італії.В Ізраїлі повідомили про новий випадок коронавірусу

Нагадаємо, відомо про два випадки інфікування коронавірусом на території Ізраїлю. Інфекцію виявили у пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess. Також відомо, що на карантині перебуває посол Ізраїлю в Китаї.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 9:00 27 лютого у Європі зареєстровано 481 випадок інфікування коронавірусом COVID-19 з 14 смертельними випадками.

Також РБК-Україна повідомляло, що французький президент Еммануель Макрон вже оголосив про майбутню епідемію коронавірусу у Франції.

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