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В Израиле разрешат вакцинировать третьей дозой всех желающих

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Израиль, Воскресенье 29 августа 2021 16:46
В Израиле разрешат вакцинировать третьей дозой всех желающих Фото: В Израиле разрешат вакцинировать третью дозой всех желающих (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Израиле расширяют компанию вакцинации. В стране будут колотить бустерные дозы всем желающим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

По словам генерального директора Минздрава Израиля Нахмана Эша, третья доза вакцины против коронавируса стала доступной для всех жителей страны, которые имеют право на прививку.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что ВОЗ, со своей стороны, не готова предоставить рекомендации по вакцинации бустерными дозами.

Также РБК-Украина писало о том, что в Израиле разрешили колоть бустерные дозы учителям и лицам старше 40 лет.

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