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В Ізраїлі дозволять вакцинувати третью дозою усіх охочих

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Ізраїль, Неділя 29 серпня 2021 16:46
В Ізраїлі дозволять вакцинувати третью дозою усіх охочих Фото: в Ізраїлі дозволять вакцинувати третью дозою усіх охочих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Ізраїлі розширюють компанію вакцинації. В країні колотимуть бустерні дози усіх охочим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

За словами генерального директора МОЗ Ізраїлю Нахмана Еша, третя доза вакцини проти коронавірусу стала доступною для усіх жителів країни, які мають право на щеплення.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що ВООЗ, зі свого боку, не готова надати рекомендації щодо вакцинування бустерними дозами.

Також РБК-Україна писало про те, що в Ізраїлі дозволили колоти бустерні дози вчителям й особам старше 40 років.

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Ізраїль Коронавірус Вакцинація
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