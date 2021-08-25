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ВОЗ пока не готова рекомендовать дополнительные дозы COVID-вакцины

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Женева, Среда 25 августа 2021 19:33
ВОЗ пока не готова рекомендовать дополнительные дозы COVID-вакцины Фото: ВООЗ пока не одобряет бустерную вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения пока не одобряет применение бустерных доз вакцины от коронавируса. Речь идет о дополнительной прививке после полного курса иммунизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатан.

"Позиция ВОЗ по бустерам основывается на научных данных. Также в этом вопросе есть моральные и этические аспекты. Научные данные еще не являются исчерпывающими. Некоторые группы населения, возможно, будут нуждаться в бустерных дозах, но на данный момент мы не готовы их рекомендовать", - заявила она.

Как объяснила представитель ВОЗ, сейчас все еще есть проблемы с поставками вакцин от коронавируса, поэтому вместо бустерной вакцинации нужно делиться препаратами с нуждающимися странами.

"Нельзя допускать, чтобы по 10 тысяч человек ежедневно погибали от коронавируса. Именно поэтому мы призываем ввести временный мораторий на бустеры, чтобы в каждой стране было вакцинировано 10% населения к концу сентября и 40% до конца года", - добавила Сваминатан.

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