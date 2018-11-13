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В результате ракетного обстрела из сектора Газа пострадали 53 человека

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 04:01
В результате ракетного обстрела из сектора Газа пострадали 53 человека
Фото: на месте обстрела в Израиле (newsru.co.il)

Состояние двух раненых оценивается как критическое, у 23 легкие ранения, у 27 - стресс

В Израиле в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа уже пострадали 53 человека, состояние двух из них - критическое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальную медицинскую службу Израиля Magen David Adom в Twitter.

В критическом состоянии - военнослужащий и 60-летняя женщина, один человек поступил с ранением средней тяжести, еще 23 получили легкие ранения, а 27 пострадали от стресса.

 

Напомним, в вооруженных силах Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что после 16:00 12 ноября из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 300 ракет.

ВВС Израиля в свою очередь нанесли удары по 70 объектам на палестинской территории. В частности в результате авиаудара израильских Военно-воздушных сил уничтожено здание официального телеканала палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Al-Aqsa TV и гостиница Al-Amal, которая, как предполагают в Израиле, используется для тренировок членов ХАМАС.

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