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В Ізраїлі подав у відставку ще один міністр

Новини » Політика    14.11.2018 - 18:38
В Ізраїлі подав у відставку ще один міністр
Фото: Софа Ландвер (wikimedia.org)

Софа Ландвер була в одній фракції з міністром оборони Ізраїлю

Міністр у справах абсорбції, член партії "Наш дім Ізраїль" (НДІ) Софа Ландвер подала у відставку слідом за лідером партії і міністром оборони Авігдором Ліберманом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kan-ashdod.

"Ми увійшли в уряд разом як фракція, ми обидва залишаємо уряд", - сказала вона.

Ліберман заявив про намір залишити посаду міністра оборони Ізраїлю на спеціальному засіданні фракції "Наш дім Ізраїль" (Ліберман є головою цієї партії).

Він зазначив, що останнім часом між ним і прем'єр-міністром існували серйозні розбіжності. Зокрема, він категорично заперечував проти ввезення катарського пального в сектор Гази, але "був змушений підкоритися, оскільки отримав письмове розпорядження прем'єр-міністра".

Раніше повідомлялося, що в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа постраждали 53 людини. Армія оборони Ізраїлю зазначила, що після 16:00 12 листопада з сектора Газа було випущено близько 300 ракет.

У відповідь ізраїльська авіація атакувала 70 об'єктів на підконтрольній території палестинцям. В результаті удару знищено будівлю телеканалу Al-Aqsa TV в секторі Газу і готель Al-Amal, яка, як припускає Ізраїль, використовується для тренувань членів ХАМАС.

 

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