Израиль нанес удары по зданию телеканала и гостинице ХАМАС

Фото: самолеты ВВС Израиля (flickr.com/idfonline)

Информации о пострадавших в результате израильских авиаударов пока нет

В результате авиаудара израильских Военно-воздушных сил уничтожено здание официального телеканала палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Al-Aqsa TV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военных Израиля в Twitter.

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись-нарезку из трансляций телеканала, который назвали "департаментом пропаганды ХАМАС", видео заканчивается взрывом здания в результате авиаудара.

Сообщение израильских военных подтвердил и сам канал, пообещав в скором времени возобновить трансляцию. По данным канала, ВВС Израиля выпустили по их зданию пять ракет.

Пострадал ли кто-нибудь в результате авиаудара по зданию телеканала, неизвестно.

WATCH: The Hamas propaganda department has directed attacks, instructed how to do them, and broadcasted incitement and violence for years. Tonight, the IDF made sure that this station won’t broadcast again. pic.twitter.com/m3l9FGeOn8 — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018

Также израильские ВВС нанесли удар по зданию гостиницы Al-Amal в секторе Газа, которое, как они предполагают, используется для тренировок членов палестинского исламистского движения ХАМАС.

Пострадал ли кто-нибудь в результате этого удара, также не сообщается. В соцсети опубликовали видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен удар ВВС по гостинице.

This is how the Israeli airstrikes leveled to the ground Alamal building.#Gazaunderattack pic.twitter.com/CM5KoiQ04u — Mote'a Msabeh (@msabeh_a) November 12, 2018

Напомним, с начала обстрелов из сектора Газа в понедельник, 12 ноября, в больницы израильских городов Ашкелон и Беэр-Шева поступил 21 раненый.

В вооруженных силах Израиля сообщили, что после 16:00 12 ноября из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 300 ракет.