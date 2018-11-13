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Израиль нанес удары по зданию телеканала и гостинице ХАМАС

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 01:35
Израиль нанес удары по зданию телеканала и гостинице ХАМАС
Фото: самолеты ВВС Израиля (flickr.com/idfonline)

Информации о пострадавших в результате израильских авиаударов пока нет

В результате авиаудара израильских Военно-воздушных сил уничтожено здание официального телеканала палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа Al-Aqsa TV. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военных Израиля в Twitter.

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись-нарезку из трансляций телеканала, который назвали "департаментом пропаганды ХАМАС", видео заканчивается взрывом здания в результате авиаудара.

Сообщение израильских военных подтвердил и сам канал, пообещав в скором времени возобновить трансляцию. По данным канала, ВВС Израиля выпустили по их зданию пять ракет.

Пострадал ли кто-нибудь в результате авиаудара по зданию телеканала, неизвестно.

Также израильские ВВС нанесли удар по зданию гостиницы Al-Amal в секторе Газа, которое, как они предполагают, используется для тренировок членов палестинского исламистского движения ХАМАС.

Пострадал ли кто-нибудь в результате этого удара, также не сообщается. В соцсети опубликовали видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен удар ВВС по гостинице.

Напомним, с начала обстрелов из сектора Газа в понедельник, 12 ноября, в больницы израильских городов Ашкелон и Беэр-Шева поступил 21 раненый.

В вооруженных силах Израиля сообщили, что после 16:00 12 ноября из сектора Газа по израильской территории было выпущено около 300 ракет.

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