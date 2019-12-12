В Израиле христианам из сектора Газа запретили посещать святые города в Рождество

Фото: флаг Израиля (minagro.gov.ua)

Речь идет о Вифлееме и Иерусалиме

В четверг, 12 декабря, власти Израиля заявили, что христианам из сектора Газа запрещено посещать святые города, чтобы отпраздновать Рождество в этом году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Речь идет о таких городах, как Вифлеем и Иерусалим.

"Христианам из Газы будут выданы разрешения на выезд за границу, но ни одному из них не будет разрешено въехать в Израиль и на Западный берег, где находится множество святых для христиан мест", - заявила представитель военной связи Израиля с палестинцами.

Она добавила, что согласно "приказам безопасности", жителям Газы будет разрешено выезжать за границу через пограничный переход Израиля через мост Алленби с Иорданией, но не посещать города в Израиле или на Западном берегу.

В Газе всего около 1000 христиан - большинство из них православные - среди 2 миллионов жителей этого региона.

Решение этого года - разрыв с обычной политикой. В прошлом году Израиль выдал разрешения на поездку в Иерусалим, Вифлеем, Назарет и другие священные города почти 700 христиан-жителей Газы, которые ежегодно собирают тысячи паломников.

Напомним, в начале декабря в Израиле не исключили возможность операции в секторе Газа в ответ на обстрелы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности пойти на проведение масштабной военной операции.

Как писало РБК-Украина, вечером 26 ноября израильская армия сообщила, что по территории Израиля запустили две ракеты из сектора Газа. Одну ракету сбили. После ракетного обстрела Авиация израильской армии атаковала несколько целей террористической организации ХАМАС в южной части сектора Газа. Перед этой атакой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал жесткий ответ на ракетный обстрел.