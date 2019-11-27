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Израильские истребители атаковали оружейный цех ХАМАС

Новости » Происшествия     27.11.2019 - 03:59
Израильские истребители атаковали оружейный цех ХАМАС
Иллюстративное фото (facebook.com/IsraelMOD)

Атака проводилась в ответ на ракетные запуски с сектора Газа

Истребители израильской армии атаковали несколько целей террористической организации ХАМАС в южной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Отмечается, что атаки подверглось в том числе место для производства оружия. Атака была осуществлена в ответ на ракетный обстрел, начатый ранее из сектора Газа на территорию Израиля.

"Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в секторе Газа и за его пределами, и будет иметь последствия для действий против граждан Израиля", - подчеркнули в пресс-слжбе.

Перед этой атакой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал жесткий ответ на продолжающиеся ракетные обстрелы территории еврейского государства из сектора Газа.

"Если кто-то в Газе думает, что может взяться за старое, то он ошибается. Мы будем жестко реагировать на любые попытки напасть на нас и продолжим обеспечивать безопасность Израиля на всех фронтах", - заявил он.

Напомним, вечером вторника, 26 ноября, израильская армия сообщила, что по территори Израиля запустили две ракеты с сектора Газа. Одну ракету сбили.

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