ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

С сектора Газа по Израилю запустили две ракеты

Новости » Происшествия     26.11.2019 - 23:59
С сектора Газа по Израилю запустили две ракеты
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Одну из ракет перехватила система ПВО

По территори Израиля во вторник, 26 ноября, запустили две ракеты с сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

Указано, что одну из ракет удалось перехватить системой противовоздушной обороны "Железный купол".

Перед этим с территории сектора Газа 25 ноября был запущен снаряд. Он не нанес ущерба, однако это стало нарушением девятидневного периода без обстрелов.

С сектора Газа по Израилю запустили две ракеты

Напомним, ночью 16 ноября с сектора Газа в сторону Израиля были выпущены 2 ракеты, которые были перехвачены системой противовоздушной обороны, в ответ израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС.

Также РБК-Украина писало, что 12 ноября между Израилем и палестинскими боевиками возобновились боевые действия. Тогда в результате ударов израильской армии по объектам инфраструктуры палестинских боевиков погибли более 30 человек, минимум треть из которых - мирные жители.

После стороны в Египте достигли перемирия после двух суток интенсивных обменов ударами между палестинской группировкой "Исламский джихад" и израильскими военными

На Западном берегу Иордана произошли столкновения с военными Израиля Нетаньяху призвали покинуть пост премьер-министра Израиля
Новости Украины Сектор ГазаИзраильракета
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь