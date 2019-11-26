С сектора Газа по Израилю запустили две ракеты

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Одну из ракет перехватила система ПВО

По территори Израиля во вторник, 26 ноября, запустили две ракеты с сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

Указано, что одну из ракет удалось перехватить системой противовоздушной обороны "Железный купол".

Перед этим с территории сектора Газа 25 ноября был запущен снаряд. Он не нанес ущерба, однако это стало нарушением девятидневного периода без обстрелов.

Напомним, ночью 16 ноября с сектора Газа в сторону Израиля были выпущены 2 ракеты, которые были перехвачены системой противовоздушной обороны, в ответ израильская армия нанесла удары по объектам ХАМАС.

Также РБК-Украина писало, что 12 ноября между Израилем и палестинскими боевиками возобновились боевые действия. Тогда в результате ударов израильской армии по объектам инфраструктуры палестинских боевиков погибли более 30 человек, минимум треть из которых - мирные жители.

После стороны в Египте достигли перемирия после двух суток интенсивных обменов ударами между палестинской группировкой "Исламский джихад" и израильскими военными