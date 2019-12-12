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В Ізраїлі християнам із сектору Газа заборонили відвідувати святі міста в Різдво

Новини » В світі     12.12.2019 - 21:59
В Ізраїлі християнам із сектору Газа заборонили відвідувати святі міста в Різдво
Фото: прапор Ізраїлю (minagro.gov.ua)

Мова йде про Вифлеєм та Єрусалим

У четвер, 12 грудня, влада Ізраїлю заявила, що християнам з сектора Газу заборонено відвідувати святі міста, щоб відсвяткувати Різдво в цьому році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Мова йде про такі міста, як Єрусалим і Віфлеєм.

"Християнам з Гази будуть видані дозволи на виїзд за кордон, але ні одному з них не буде дозволено в'їхати в Ізраїль і на Західний берег, де знаходиться безліч святих для християн місць", - заявила представник військового зв'язку Ізраїлю з палестинцями.

Вона додала, що згідно з "наказами безпеки", жителям Гази буде дозволено виїжджати за кордон через прикордонний перехід Ізраїлю через міст Алленбі з Йорданією, але не відвідувати міста в Ізраїлі та на Західному березі.

У Газі всього близько 1000 християн - більшість з них православні - серед 2 мільйонів жителів цього регіону.

Вирішення цього року - розрив зі звичайною політикою. У минулому році Ізраїль видав дозволи на поїздку в Єрусалим, Віфлеєм, Назарет та інші священні міста майже 700 християн-жителів Гази, які щорічно збирають тисячі паломників.

Нагадаємо, на початку грудня в Ізраїлі не виключили можливість операції в секторі Газа у відповідь на обстріл. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про готовність піти на проведення масштабної військової операції.

Як повідомляло РБК-Україна, увечері 26 листопада ізраїльська армія повідомила, що по території Ізраїлю запустили дві ракети з сектора Газа. Одну ракету збили. Після ракетного обстрілу Авіація ізраїльської армії атакувала декілька цілей терористичної організації ХАМАС у південній частині сектора Газа. Перед цією атакою прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв жорстку відповідь на ракетний обстріл.

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