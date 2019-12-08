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В Израиле не исключили возможность операции в секторе Газа в ответ на обстрелы

Новости » Политика     08.12.2019 - 15:28
В Израиле не исключили возможность операции в секторе Газа в ответ на обстрелы
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Нетаньяху заявил о готовности пойти на проведение масштабной военной операции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности пойти на проведение масштабной военной операции в секторе Газа в случае продолжения ракетных обстрелов территории страны. Об этом он заявил на конференции газеты Makor Rishon в Иерусалиме.

"Мы имеем дело с непосредственной угрозой со стороны сектора Газа и при необходимости готовы провести масштабную антитеррористическую операцию… Не будет никаких договоренностей, пока не прекратятся запуски ракет. Если же обстрелы продолжатся, будет проведена убедительная операция", - предупредил Нетаньяху.

Напомним, вечером 26 ноября израильская армия сообщила, что по территории Израиля запустили две ракеты из сектора Газа. Одну ракету сбили. После ракетного обстрела Авиация израильской армии атаковала несколько целей террористической организации ХАМАС в южной части сектора Газа. Перед этой атакой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал жесткий ответ на ракетный обстрел.

Вечером субботы, 7 декабря, с территории сектора Газа в сторону Израиля были выпущены 3 ракеты, в ответ израильская авиация нанесла удары по позициям ХАМАС.

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