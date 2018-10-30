В Израиле в ДТП погибли 8 человек, из них 6 детей

Фото: ДТП в Израиле (newsru.co.il)

В результате ДТП в Израиле еще три человека пострадали

В Израиле сегодня, 30 октября 2018 года, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли 8 человек, в частности, 6 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsru.co.il.

Как сообщается, авария произошла сегодня после полудня - на 90-й трассе на побережье Мертвого моря столкнулись минибус и джип Toyota Land Cruiser.

Отмечается, что в минибусе на момент аварии находились восемь человек, в результате столкновения автомобиль загорелся, все находившиеся в нем люди погибли.

"Парамедики объявили о гибели восьми человек в сгоревшем автомобиле. Среди погибших шесть детей", - говорится в сообщении.

Фото: ДТП в Израиле (newsru.co.il)

Кроме того, сообщается, что пассажиры Toyota - 52-летняя женщина и 12-летняя девочка получили травмы средней тяжести, водитель отделался легкими травмами.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вице-премьер-министр Польши Беата Шидло попала в ДТП в Силезском воеводстве на юге страны.

Также сообщалось, что в китайском городе Чунцин, что на юго-западе страны, пассажирский автобус упал в реку с 60-метрового моста и утонул, погибли 2 человека.