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Вице-премьер Польши Шидло попала в ДТП

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 16:34
Фото: Беата Шидло (facebook.com BeataSzydlo)
Фото: Беата Шидло (facebook.com BeataSzydlo)

В феврале 2017 года Шидло также попала в аварию

Вице-премьер-министр Польши Беата Шидло попала в дорожно-транспортное происшествие в Силезском воеводстве на юге страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на польскую радиостанцию RMF FM.

По данным радиостанции, колонна из трех правительственных автомобилей двигалась по направлению к городу Освенцим. Первый автомобиль остановился перед пешеходным переходом, следующая за ним машина затормозить не успела, в результате чего и произошло столкновение. При этом водитель третьей машины в колонне смог избежать столкновения.

 

Фото: место ДТП

В полиции сообщили, что при ДТП никто не получил травмы.

Подчеркнем, вице-премьер также сообщила в Twitter, что в результате аварии никто не пострадал.

Вице-премьер Польши Шидло попала в ДТП

"Спасибо за заботу, все в порядке. Было небольшое столкновение, но никто не пострадал. Повреждены фары и бамперы автомобилей", - отметила Шидло.

Напомним, в феврале 2017 года Шидло также попала в ДТП, но тогда она была госпитализирована с ушибами.

Как писало РБК-Украина, глава МВД Польши Мариуш Блащак созвал экстренное совещание в связи с ДТП с участием премьера страны Беаты Шидло.

В частности, столкновение машины премьера Польши Беаты Шидло с легковым автомобилем произошло во время маневра обгона. Шидло направили на медицинское обследование в Военный медицинский институт в Варшаве. Отмечалось, что в столицу премьера доставят на вертолете.

Подчеркнем, ДТП с Шидло в прошлом году произошло в городе Освенцим.

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