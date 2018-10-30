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В Ізраїлі в ДТП загинули 8 людей, з них 6 дітей

Новини » Надзвичайні події    30.10.2018 - 15:59
Фото: ДТП в Ізраїлі (newsru.co.il)
Фото: ДТП в Ізраїлі (newsru.co.il)

В результаті ДТП в Ізраїлі ще три людини постраждали

В Ізраїлі сьогодні, 30 жовтня 2018 року, в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули 8 осіб, зокрема 6 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsru.co.il.

Як повідомляється, аварія сталася сьогодні після полудня - на 90-й трасі на узбережжі Мертвого моря зіткнулися мінібус і джип Toyota Land Cruiser.

Наголошується, що в мінібусі на момент аварії перебувало вісім осіб, в результаті зіткнення автомобіль загорівся, люди, які перебували в ньому,  загинули.

"Парамедики оголосили про загибель восьми людей в згорілому автомобілі. Серед загиблих шість дітей", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: ДТП в Ізраїлі (newsru.co.il)

Крім того, повідомляється, що пасажири Toyota - 52-річна жінка та 12-річна дівчинка отримали травми середньої тяжкості, водій відбувся легкими травмами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що віце-прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло потрапила в ДТП у Сілезькому воєводстві на півдні країни.

Також повідомлялося, що в китайському місті Чунцин, що на південному заході країни, пасажирський автобус впав у річку з 60-метрового мосту і потонув, загинули 2 людини.

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