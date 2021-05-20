Израиль сообщил Египту о готовности прекратить операцию в Секторе Газа, - Haaretz

Правительство Израиля уведомило египетского посредника о готовности прекратить операцию в Секторе Газа. Израильский кабинет министров сегодня соберется на заседание, чтобы обсудить предложение о прекращении огня.
Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на источники.
Издание не приводит подробностей предложения Израиля и сроки выполнения режима прекращения огня. При этом министр обороны страны Бени Ганц заявил, что в случае необходимости удары по палестинским группировкам в Секторе Газа будут усилены.
"Если это будет необходимо, мы готовы увеличить интенсивность операции", — заявил Ганц.
Напомним, ранее Египет предложил Израилю и ХАМАС заключить соглашение о перемирии. Ожидалось, что оно вступит в силу с четверга, 20 мая.
Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по центрам управления радикального палестинского движения ХАМАС в Секторе Газа, которые находились в квартирах трех командиров организации. Эти помещения использовались в военных целях.
Эскалация военного конфликта между Израилем и палестинскими группировками началась 10 мая. Число погибших уже приближается к 100. За это время по территории Израиля выпустили более 2 000 ракет из Сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ Израиль также наносит ракетные удары и применяет Военно-воздушные силы. День назад палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт у Эйлата.