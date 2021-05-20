UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Израиль сообщил Египту о готовности прекратить операцию в Секторе Газа, - Haaretz

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Израиля уведомило египетского посредника о готовности прекратить операцию в Секторе Газа. Израильский кабинет министров сегодня соберется на заседание, чтобы обсудить предложение о прекращении огня.

Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на источники.

Издание не приводит подробностей предложения Израиля и сроки выполнения режима прекращения огня. При этом министр обороны страны Бени Ганц заявил, что в случае необходимости удары по палестинским группировкам в Секторе Газа будут усилены.

"Если это будет необходимо, мы готовы увеличить интенсивность операции", — заявил Ганц.

Напомним, ранее Египет предложил Израилю и ХАМАС заключить соглашение о перемирии. Ожидалось, что оно вступит в силу с четверга, 20 мая.

Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по центрам управления радикального палестинского движения ХАМАС в Секторе Газа, которые находились в квартирах трех командиров организации. Эти помещения использовались в военных целях.

Эскалация военного конфликта между Израилем и палестинскими группировками началась 10 мая. Число погибших уже приближается к 100. За это время по территории Израиля выпустили более 2 000 ракет из Сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ Израиль также наносит ракетные удары и применяет Военно-воздушные силы. День назад палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт у Эйлата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Сектор ГазаконфликтЕгипетИзраиль