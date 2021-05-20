Израиль сообщил Египту о готовности прекратить операцию в Секторе Газа, - Haaretz

Правительство Израиля уведомило египетского посредника о готовности прекратить операцию в Секторе Газа. Израильский кабинет министров сегодня соберется на заседание, чтобы обсудить предложение о прекращении огня.

Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на источники.

Издание не приводит подробностей предложения Израиля и сроки выполнения режима прекращения огня. При этом министр обороны страны Бени Ганц заявил, что в случае необходимости удары по палестинским группировкам в Секторе Газа будут усилены. "Если это будет необходимо, мы готовы увеличить интенсивность операции", — заявил Ганц.