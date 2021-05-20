Ізраїль повідомив Єгипту про готовність припинити операцію в Секторі Газа, - Haaretz

Уряд Ізраїлю повідомив єгипетського посередника про готовність припинити операцію в Секторі Газа. Ізраїльський Кабінет міністрів сьогодні збереться на засідання, щоб обговорити пропозицію про припинення вогню.

Про це повідомляє видання Haaretz з посиланням на джерела.

Видання не наводить подробиць пропозиції Ізраїлю і терміни виконання режиму припинення вогню. При цьому міністр оборони країни Бені Ганц заявив, що в разі необхідності удари по палестинським угрупованням в Секторі Газа будуть посилені. "Якщо це буде необхідно, ми готові збільшити інтенсивність операції", - заявив Ганц.