Израиль сообщил о сбитом иранском беспилотнике со взрывчаткой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные сбили в районе Эмек-ха-Мааянот (северная часть страны) начиненный взрывчаткой беспилотник , произведенный в Иране. Он показал обломки БПЛА главе МИД Германии Хайко Маасу.

"Иран предоставляет (палестинским группировкам - ред.) инфраструктуру, на которую опираются террористические организации", - сказал Нетаньяху.

По его словам премьера, инцидент произошел два дня назад. Он отметил, что беспилотник был изготовлен в Иране и запущен в сторону Израиля с территории Сирии или Ирака.

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД ФРГ Хайко Маас (facebook.com/PMORUS)

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о перехвате беспилотника, которые приближался к границе страны со стороны Иордании. Аппарат был сбит, а его обломки собраны службой безопасности страны.