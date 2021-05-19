Египет предложил Израилю и ХАМАСу заключить перемирие

Египет предложил Израилю и ХАМАС заключить соглашение о перемирии. Планируется, что оно должно вступить в силу с четверга, 20 мая.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Отмечается, что Египет через частные каналы предложил Израилю и ХАМАСу заключить перемирие, которое должно вступить в силу в четверг в 6 часов утра.

Палестинские источники сообщают, что ХАМАС согласился на предложение, ответ от Израиля пока не поступил.