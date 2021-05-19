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Египет предложил Израилю и ХАМАСу заключить перемирие

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Египет, Среда 19 мая 2021 02:22
Египет предложил Израилю и ХАМАСу заключить перемирие Фото: палестинские источники сообщают, что ХАМАС согласился на предложение (instagram.com/fakebusters_website)
Автор: Даша Харченко

Египет предложил Израилю и ХАМАС заключить соглашение о перемирии. Планируется, что оно должно вступить в силу с четверга, 20 мая.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Отмечается, что Египет через частные каналы предложил Израилю и ХАМАСу заключить перемирие, которое должно вступить в силу в четверг в 6 часов утра.

Палестинские источники сообщают, что ХАМАС согласился на предложение, ответ от Израиля пока не поступил.

Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по центрам управления радикального палестинского движения ХАМАС в Секторе Газа, которые находились в квартирах трех командиров организации. Эти помещения использовались в военных целях.

Эскалация военного конфликта между Израилем и палестинскими группировками началась 10 мая. Число погибших уже приближается к 100. За это время по территории Израиля выпустили более 2 000 ракет из Сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ Израиль также наносит ракетные удары и применяет Военно-воздушные силы. День назад палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт у Эйлата.

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