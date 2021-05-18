Армия Израиля сообщила об ударах по оперативным квартирам командиров ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по центрам управления радикального палестинского движения ХАМАС в Секторе Газа, которые находились в квартирах трех командиров организации. Эти помещения использовались в военных целях.
Об этом сообщила пресс-служба Военно-Воздушных сил Израиля.
"Сегодня истребители ВВС Израиля нанесли удары по центрам управления, расположенным в квартирах трех полевых командиров ХАМАС в Секторе Газа", - отмечается в сообщении.
Израильские военные подчеркнули, что атакованные объекты "использовались террористической организацией ХАМАС в военных целях".
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал жесткий ответ на каждую выпущенную ракету из Сектора Газа. Военная операция по нанесению ударов по инфраструктуре радикальных группировок будет продолжаться еще несколько дней.
צפו: חיל-האוויר תוקף עמדת שיגור רקטות ממנה בוצע הירי לבאר שבע לפני מספר שעות pic.twitter.com/Z9ojTsN8nm— Israeli Air Force (@IAFsite) May 18, 2021
Эскалация военного конфликта между Израилем и палестинскими группировками началась 10 мая. Число погибших уже приближается к 100. За этом время по территории Израиля выпустили более 2 000 ракет из Сектора Газа и Западного берега Иордана. В ответ Израиль также наносит ракетные удары и применяет Военно-воздушные силы. Вчера палестинский ХАМАС выпустил еще несколько сотен ракет и попытался атаковать аэропорт возле Эйлата.
На этом фоне в ряде городов Израиля вспыхнули беспорядки. Группы арабских граждан Израиля нападали на евреев. В свою очередь евреи, придерживающиеся праворадикальных позиций, нападали на улицах на арабов, громили их магазины. Для пресечения беспорядков в населенных пунктах был введен комендантский час.