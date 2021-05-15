Ізраїль попередив жителів висотки в Газі про підготовлюваний удар
Ізраїль попередив про підготовлюваний удар по ще одній висотній будівлі в Газі. Людям, що знаходяться у вежі, дали годину, щоб покинути висотку.
Про це повідомляє Times of Israel.
За даними видання, удар буде завдано по вежі "Аль-Джаля", де розташовані, в тому числі офіси різних ЗМІ. Ізраїль дав годину на те, щоб всі знаходяться у висотній будівлі покинули його. Розпочато термінову евакуацію.
Це вже четверта висотна будівля в газі, що стала на цьому тижні метою ударів з боку ізраїльських військових. В Ізраїлі заявляли, що висотні споруди використовуються в якості офісів, штабів або складів озброєнь палестинського угруповання ХАМАС.
Нагадавши, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За останніми даними, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - майже 140, у тому числі близько 40 дітей.
Зазначимо, у політичному керівництві палестинського угруповання ХАМАС оголосили про готовність припинити обстрілювати територію Ізраїлю. Однак ізраїльська влада на цю пропозицію не відреагувала.