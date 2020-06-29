Израиль отправил помощь в пострадавшие от паводков регионы Украины

Израиль передал в пострадавшие регионы 37,5 тысяч литров питьевой воды
Израиль выделил 500 тысяч гривен на помощь Украине с ликвидацией поводков в западных областях. Эти средства пойдут на приобретение вещей первой необходимости, перечень которых согласуют с украинским правительством.
Об этом сообщило посольство Израиля в Украине на странице в Facebook.
Как первоочередную помощь для жителей пострадавших от паводков Ивано-Франковской и Черновицкой областей передали 25 тысяч полуторалитровых бутылок питьевой воды.
"Груз воды покинул Киев в понедельник в полдень и, как ожидается, прибудет к месту назначения в ночь на вторник и утро среды", - отметили в посольстве.
Кроме того, на этой неделе Израиль отправит в Украину палатки и спальные мешки, которые передадут в пострадавшие регионы.
Фото: помощь от Израиля (facebook.com/IsraelinUkraine)
Напомним, сегодня к оказанию помощи в ликвидации паводков в западных областях присоединилась Италия, направив в Украину самолет с оборудованием.
Накануне помочь с ликвидацией паводков в Украине вызвалась Швеция.
Помощь в борьбе с паводками также предложили Молдова и Венгрия.
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Автор: Дмитрий Левицкий