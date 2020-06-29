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Израиль отправил помощь в пострадавшие от паводков регионы Украины

Новости » Общество     29.06.2020 - 22:31
Израиль отправил помощь в пострадавшие от паводков регионы Украины
Фото: грузовик с питьевой водой (facebook.com/IsraelinUkraine)

Израиль передал в пострадавшие регионы 37,5 тысяч литров питьевой воды

Израиль выделил 500 тысяч гривен на помощь Украине с ликвидацией поводков в западных областях. Эти средства пойдут на приобретение вещей первой необходимости, перечень которых согласуют с украинским правительством.

Об этом сообщило посольство Израиля в Украине на странице в Facebook.

Как первоочередную помощь для жителей пострадавших от паводков Ивано-Франковской и Черновицкой областей передали 25 тысяч полуторалитровых бутылок питьевой воды.

"Груз воды покинул Киев в понедельник в полдень и, как ожидается, прибудет к месту назначения в ночь на вторник и утро среды", - отметили в посольстве.

Кроме того, на этой неделе Израиль отправит в Украину палатки и спальные мешки, которые передадут в пострадавшие регионы.

Фото: помощь от Израиля (facebook.com/IsraelinUkraine)

Напомним, сегодня к оказанию помощи в ликвидации паводков в западных областях присоединилась Италия, направив в Украину самолет с оборудованием.

Накануне помочь с ликвидацией паводков в Украине вызвалась Швеция.

Помощь в борьбе с паводками также предложили Молдова и Венгрия.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины УкраинаИзраильпомощьпаводокнаводнение
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