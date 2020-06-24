Израиль готов направить гуманитарную помощь на запад Украины

Фото: наводнения на западе Украины (cv.dsns.gov.ua)

Гуманитарную помощь могут направить пострадавшим от наводнения районам

Израиль готов предоставить гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения на западе Украины районов. На сегодня многие люди из-за удара стихии оказались отрезанными от цивилизации.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня он своими глазами увидел масштабы экологической катастрофы.

"Ситуация критическая, и я благодарен Израилю за готовность предоставить первоочередную гуманитарную помощь для пострадавших регионов", - отметил Шмыгаль.

Отметим, сегодня премьер с другими членами правительства находится в пострадавших от наводнения областях. Ожидается, что сегодня будет принято решение о выделении средств на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковскую область летит вертолет с почти тремя тоннами гуманитарного груза; он доставит воду, хлеб, продукты питания и медикаменты.

Сегодня стало известно, что из-за выхода реки Черемош из берегов и других последствий непогоды повреждены газопроводы в Черновицкой и Ивано-Франковской областях, в результате чего около 10 тысяч человек остались без газа.

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Автор: РБК-Украина