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Евросоюз поможет с ликвидацией паводков на западе Украины

Новости » Происшествия     27.06.2020 - 18:55
Евросоюз поможет с ликвидацией паводков на западе Украины
Фото: паводок (facebook.com MNSLVIV)

Швеция уже предложила свою помощь

Европейский союз отреагировал на призыв Украины о помощи в ликвидации последствий мощных наводнений в западных областях. Для обеспечения потребностей Украины Евросоюз активировал Механизм гражданской защиты.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейской комиссии.

На призыв украинской власти уже отреагировала Швеция, которая предложила 1,2 км барьеров от паводков, 250 шлангов и технических экспертов. Еврокомиссия предоставит картографические услуги в пострадавших районах через спутниковую систему ЕС.

Кроме того, в постоянном контакте с Украиной находится круглосуточный координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС для того, чтобы внимательно следить за ситуацией и направлять дальнейшую помощь.

Отметим, на этой неделе западные области Украины охватили разрушительные наводнения, вызванные сильными ливнями. Больше всего пострадали Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая области. В регионах повреждены дороги государственного и местного значения, мосты и критическая инфраструктура.

Напомним, ранее Украина обратилась к ЕС и НАТО за помощью с ликвидацией последствий мощных наводнений в западных регионах.

Кроме того, последствия паводков будут помогать ликвидировать военнослужащие многонационального инженерного батальона "ТИСА", которых направила Венгрия.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ЕвросоюзШвецияпаводокнаводнение
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