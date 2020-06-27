В Кабмине рассказали о международной помощи в преодолении паводков

Фото: паводок (facebook com MNSCHE)

Молдова отправила в западные области специальное оборудование

В настоящее время помощь в ликвидации паводков в западных областях Украины предоставили Соединенные Штаты Америки, Израиль и Молдова. Также привлечен международный батальон "Тиса".

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Офис президента Украины.

По словам Шмыгаля, США немедленно выделят 100 тысяч долларов пострадавшим от паводков регионам, Израиль закупил и передал 25 тысяч литров питьевой воды, а Молдова отправляет в Черновицкую область оборудование и материалы для борьбы со стихийным бедствием.

Напомним, от паводков больше всего пострадали Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольские области Украины. Для ликвидации последствий стихийного бедствия украинское правительство уже выделило более 700 млн гривен.

Кроме того, Швеция откликнулась на призыв Украины о помощи в ликвидации последствий паводков в западных областях.

Накануне Украина обратилась за помощью с ликвидацией последствий мощных наводнений в западных регионах к Европейскому союзу и НАТО.

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Автор: Дмитрий Левицкий