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Италия присоединилась к оказанию помощи Украине в преодолении паводков

Новости » Общество     29.06.2020 - 17:06
Италия присоединилась к оказанию помощи Украине в преодолении паводков
Фото: паводок (facebook.com MNSLVIV)

Италия предоставит насосное оборудование для откачки воды

Италия присоединилась к оказанию помощи в пострадавшие от паводков регионы Украины. Помощь предоставляется после обращения Украины к Европейскому союзу.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

Как заявили в Еврокомиссии, сегодня самолет итальянского правительства доставит в Украину насосное оборудование для откачки воды в пострадавших от паводков областях.

Также в пакет гуманитарной помощи входят средства индивидуальной защиты, бензопилы, электрогенераторы и палатки.

"Мы готовы предоставить дальнейшую помощь всем, кто находится в пострадавших районах, и поддержать органы гражданской защиты, которые стремятся удовлетворить неотложные потребности на местах", - заявили в Еврокомиссии.

Напомним, 27 июня Евросоюз активировал механизм гражданской защиты для помощи Украине с преодолением разрушительных паводков в западных областях.

Помощь в преодолении паводков в западных областях Украины уже предложили Соединенные Штаты Америки, Израиль и Молдова.

Кроме того, Венгрия направит на запад Украины многонациональный инженерный батальон "Тиса", который поможет бороться с паводками.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Италияпомощь Украиненаводнение
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