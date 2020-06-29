Италия присоединилась к оказанию помощи Украине в преодолении паводков

Италия предоставит насосное оборудование для откачки воды
Италия присоединилась к оказанию помощи в пострадавшие от паводков регионы Украины. Помощь предоставляется после обращения Украины к Европейскому союзу.
Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.
Как заявили в Еврокомиссии, сегодня самолет итальянского правительства доставит в Украину насосное оборудование для откачки воды в пострадавших от паводков областях.
Также в пакет гуманитарной помощи входят средства индивидуальной защиты, бензопилы, электрогенераторы и палатки.
"Мы готовы предоставить дальнейшую помощь всем, кто находится в пострадавших районах, и поддержать органы гражданской защиты, которые стремятся удовлетворить неотложные потребности на местах", - заявили в Еврокомиссии.
Напомним, 27 июня Евросоюз активировал механизм гражданской защиты для помощи Украине с преодолением разрушительных паводков в западных областях.
Помощь в преодолении паводков в западных областях Украины уже предложили Соединенные Штаты Америки, Израиль и Молдова.
Кроме того, Венгрия направит на запад Украины многонациональный инженерный батальон "Тиса", который поможет бороться с паводками.
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Автор: Дмитрий Левицкий